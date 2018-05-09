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Обрадович: «Локомотив-Кубань» не высчитывает, с кем лучше играть в плей-офф Лиги ВТБ»
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Обрадович: «Локомотив-Кубань» не высчитывает, с кем лучше играть в плей-офф Лиги ВТБ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович в преддверии матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ с «Химками» (9 мая) заявил, что его команда не подбирает себе соперника по плей-офф. Обе команды уже обеспечили себе участие в матчах на выбывание.
«Мы не просчитывали никакие варианты. Знаете, может быть, кто-то думает о том, с кем им удобнее играть в плей-офф, но мы сосредоточены на своей игре, на своих задачах, а не загадываем наперед. Нам нужно работать над физической формой игроков, интегрировать в игру тех, кто возвращается после травм, и подойти к плей-офф в лучшей форме», — цитирует Обрадовича.
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