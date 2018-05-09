Барцокас: «Химки» на деле проверят свои наработки в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против ПБК «Локомотив-Кубань», который состоится 9 мая. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

«Нам предстоит встреча с одной из лучших команд Единой лиги ВТБ. Мы продолжаем восстанавливаться после травм и на тренировках отрабатываем новые наработки. Против такого сильного соперника, как «Локомотив», будет отличная возможность проверить себя на высочайшем уровне и посмотреть на деле эти самые наработки», — цитирует Барцокаса.