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Барцокас: «Химки» на деле проверят свои наработки в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Барцокас: «Химки» на деле проверят свои наработки в матче с «Локомотивом-Кубань» 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против ПБК «Локомотив-Кубань», который состоится 9 мая. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.
«Нам предстоит встреча с одной из лучших команд Единой лиги ВТБ. Мы продолжаем восстанавливаться после травм и на тренировках отрабатываем новые наработки. Против такого сильного соперника, как «Локомотив», будет отличная возможность проверить себя на высочайшем уровне и посмотреть на деле эти самые наработки», — цитирует Барцокаса.
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