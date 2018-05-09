Карасев: «Матч с УНИКСом — хороший экзамен для „Зенита“ перед плей-офф»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против УНИКСа, который состоится 9 мая. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

«У УНИКСа в этом сезоне собралась очень хорошая команда, не просто так они проиграли всего лишь две игры, идут на втором месте. Перед плей-офф эта игра станет для нас хорошим экзаменом.

Понятно, что выше или ниже четвертого места мы уже не будем, хотя теоретические шансы на третье место есть. Оставшиеся игры необходимо использовать в качестве подготовки к плей-офф. Плюс оба матча мы играем дома, перед своими болельщиками. Плохо выступать здесь мы просто не имеем права», — цитирует Карасева.