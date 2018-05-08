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27 очков Еловаца помогли «Нижнему Новгороду» победить «Автодор»
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27 очков Еловаца помогли «Нижнему Новгороду» победить «Автодор» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Нижний Новгород» на своей площадке переиграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы выиграли три из четырёх игровых отрезков, однако к заключительной четверти после провальной третьей «Нижний Новгород» проигрывал с разницей «-1». Однако в четвёртой четверти нижегородцы переиграли соперника и обеспечили себе победу. Итоговый счёт встречи — 84:82 (24:23, 23:18, 16:23, 21:18).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стеван Еловац, набравший 27 очков. В составе гостей отличился Коти Кларк, набравший 21 очко и совершивший 8 подборов.
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