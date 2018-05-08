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«Нижний Новгород» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
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«Нижний Новгород» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу 

ТАСС 53 минуты назад
ТАСС, 8 мая. «Нижний Новгород» обыграл "Автодор" со счетом 84:82 в домашнем матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самым результативным игроком стал форвард «Нижнего Новгорода» Стеван Еловац, набравший 27 очков. В составе «Автодора» лучшим по этому показателю стал форвард Коти Кларк (21).
"Автодор" занимает пятое место, выиграв 13 матчей из 23. «Нижний Новгород» занимает седьмое место с девятью победами в 23 играх.
Саратовский клуб 12 мая сыграет в гостях с «Астаной», «Нижний Новгород» в этот же день примет "Локомотив-Кубань".
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