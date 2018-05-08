«Нижний Новгород» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС , 8 мая. «Нижний Новгород» обыграл "Автодор" со счетом 84:82 в домашнем матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком стал форвард «Нижнего Новгорода» Стеван Еловац, набравший 27 очков. В составе «Автодора» лучшим по этому показателю стал форвард Коти Кларк (21).

"Автодор" занимает пятое место, выиграв 13 матчей из 23. «Нижний Новгород» занимает седьмое место с девятью победами в 23 играх.