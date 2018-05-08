БК «Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольная встреча, состоявшаяся 8 мая, во вторник, в КРК «Нагорный», завершилась со счетом 84:82.

Первый период поединка прошел в равной борьбе и принес нижегородцам победу со счетом 24:23. Во второй десятиминутке наш клуб увеличил отрыв еще на пять баллов, и на большой перерыв команды ушли при счете 47:41 в пользу «горожан».

В третьей четверти поединка игровой инициативой завладели гости, которые смогли не только отыграть отставание, но и вырваться вперед — 64:63.

Исход матча решился в заключительном игровом отрезке, в котором «НН» вырвал победу у соперников.

Самым результативным игроком в составе нижегородского клуба стал Стеван Еловац, набравший 27 очков.

Одержав девятую победу, в 23 играх «Нижний Новгород» занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

12 мая наш клуб примет на своем паркете «Локомтив-Кубань».