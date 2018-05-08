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Пашутин: баскетболисты «Автодора» слишком мягко сыграли с «Нижним Новгородом»
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Пашутин: баскетболисты «Автодора» слишком мягко сыграли с «Нижним Новгородом» 

Р-Спорт 3 часа назад
Баскетболисты "Автодора" оказались не готовы сыграть по-мужски в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», заявил главный тренер саратовцев Евгений Пашутин.
"Автодор" во вторник в гостях уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 82:84. Брэнден Фрейзер одновременно с сиреной бросал трехочковый, но не попал в кольцо.
"Играть с «Нижним Новгородом» всегда очень сложно, а сегодня особенно, потому что для них было очень важно попадание в плей-офф. Мы это понимали, но и для нас было важно бороться за 5-е место с «Химками». К сожалению, начали матч мягко, вышли не готовыми играть по-мужски, дали (Стевану) Еловацу забить 20 очков за первые 20 минут. Он делал, что хотел", — заявил Пашутин журналистам.
"В перерыве поговорили, (Коти) Кларк закрыл Еловаца, не дав ему ничего набрать за 8 минут. Стали защищаться жестче и играть в тот баскетбол, в который мы умеем. Но успели дать очень много свободы соперники и позволили их игрокам поверить в себя. Потом было сложно, сил не хватило, несмотря на выигранную третью четверть", — добавил тренер.
Артем Клименко и Мика Доунс досрочно завершили матч из-за пяти фолов. «Пришлось играть укороченным составом, большие игроки практически выпали из ротации. Сегодня постарались подпустить молодых игроков. Никита Михайловский неплохо сыграл, а Антон Квитковских вышел с волнением и сделал несколько ошибок подряд. Все бились до конца, но надо были играть головой, а не эмоциями», — пояснил специалист.
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