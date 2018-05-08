Пашутин: баскетболисты «Автодора» слишком мягко сыграли с «Нижним Новгородом»

Баскетболисты "Автодора" оказались не готовы сыграть по-мужски в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», заявил главный тренер саратовцев Евгений Пашутин

"Автодор" во вторник в гостях уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 82:84. Брэнден Фрейзер одновременно с сиреной бросал трехочковый, но не попал в кольцо.

"Играть с «Нижним Новгородом» всегда очень сложно, а сегодня особенно, потому что для них было очень важно попадание в плей-офф. Мы это понимали, но и для нас было важно бороться за 5-е место с «Химками». К сожалению, начали матч мягко, вышли не готовыми играть по-мужски, дали (Стевану) Еловацу забить 20 очков за первые 20 минут. Он делал, что хотел", — заявил Пашутин журналистам.

"В перерыве поговорили, (Коти) Кларк закрыл Еловаца, не дав ему ничего набрать за 8 минут. Стали защищаться жестче и играть в тот баскетбол, в который мы умеем. Но успели дать очень много свободы соперники и позволили их игрокам поверить в себя. Потом было сложно, сил не хватило, несмотря на выигранную третью четверть", — добавил тренер.