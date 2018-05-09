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«Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном»
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«Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном» в финале Западной конференции 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Голден Стэйт Уорриорз» стал вторым финалистом Западной конференции НБА. В пятом матче полуфинальной серии «воины» дома обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 113:104. Таким образом, «Голден Стэйт» одержал победу в серии — 4-1.
Отметим, что по ходу матча преимущество «Уорриорз» достигало 26 очков. Самым результативным игроком в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 28 очков, еще 24 у Кевина Дюранта. За «Пеликанс» трипл-дабл оформил Джру Холидэй (27 очков, 11 передач, 10 подборов), дабл-дабл из 34 очков и 19 подборов в активе Энтони Дэвиса.
В финале Западной конференции «Голден Стэйт» сразится с «Хьюстон Рокетс», который в полуфинале одолел «Юту Джаз» (4-1 в серии).
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