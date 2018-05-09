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Майк Д'Энтони: «Юта» потрясающая умная команда"
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Майк Д'Энтони: «Юта» потрясающая умная команда" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Энтони остался доволен игрой команды в противостоянии с «Ютой» (4-1). Решающий пятый матч серии второго раунда плей-офф НБА «Рокитс» выиграл со счетом 112:102.
— «Юта» играла потрясающе в этой серии, — цитирует AFP Д’Энтони. — Митчелл великолепно навязывал нам борьбу. Мы несколько раз думали, что все решено, но каждый раз «Юта» возвращалась. Это потрясающая умная команда. Я очень уважаю этих ребят. Мы в финале конференции, что очень важно. Долго работали ради этого, но знаем, что еще не достигли главной цели.
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