Майк Д'Энтони: «Юта» потрясающая умная команда" 

Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Энтони остался доволен игрой команды в противостоянии с «Ютой» (4-1). Решающий пятый матч серии второго раунда плей-офф НБА «Рокитс» выиграл со счетом 112:102.
— «Юта» играла потрясающе в этой серии, — цитирует AFP Д’Энтони. — Митчелл великолепно навязывал нам борьбу. Мы несколько раз думали, что все решено, но каждый раз «Юта» возвращалась. Это потрясающая умная команда. Я очень уважаю этих ребят. Мы в финале конференции, что очень важно. Долго работали ради этого, но знаем, что еще не достигли главной цели.