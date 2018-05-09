Баскетболист ЦСКА признан лучшим защитником Евролиги

Центровой БК ЦСКА Хайнс признан лучшим оборонительным игроком Евролиги-2017/18

Награда ежегодно присуждается игроку, действия которого способствуют максимальному уменьшению количество набранных очков командой-соперником.

С Хайнсом на площадке ЦСКА позволял соперникам набирать в среднем 93,7 очка на 100 владений мячом, притом что сами игроки московской команды за то же количество владений набирали 119,5 очка. Также американский центровой отметился эффективным противодействием против своих коллег по амплуа из других команд — в 26 матчах, в которых играл Хайнс, центровые команд-соперников набирали в среднем по 6,4 очка. Хайнс в среднем совершал 1,1 перехват за игру, что является лучшим показателем среди центровых Евролиги в текущем сезоне.

Хайнс во второй раз в карьере был признан лучшим оборонительным игроком Евролиги, ранее он удостоился данного звания в 2016 году. В четвертый раз в истории турнира обладателем звания становится игрок российской команды, помимо Хайнса лучшими защитными игроками лиги становились форварды ЦСКА Виктор Хряпа (2010) и Андрей Кириленко (2012).