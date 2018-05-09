Ещё
Баскетболист ЦСКА признан лучшим защитником Евролиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центровой БК ЦСКА Хайнс признан лучшим оборонительным игроком Евролиги-2017/18 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Центровой российского баскетбольного клуба ЦСКА американец Кайл Хайнс признан лучшим игроком оборонительного плана текущего сезона Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Награда ежегодно присуждается игроку, действия которого способствуют максимальному уменьшению количество набранных очков командой-соперником.
С Хайнсом на площадке ЦСКА позволял соперникам набирать в среднем 93,7 очка на 100 владений мячом, притом что сами игроки московской команды за то же количество владений набирали 119,5 очка. Также американский центровой отметился эффективным противодействием против своих коллег по амплуа из других команд — в 26 матчах, в которых играл Хайнс, центровые команд-соперников набирали в среднем по 6,4 очка. Хайнс в среднем совершал 1,1 перехват за игру, что является лучшим показателем среди центровых Евролиги в текущем сезоне.
Хайнс во второй раз в карьере был признан лучшим оборонительным игроком Евролиги, ранее он удостоился данного звания в 2016 году. В четвертый раз в истории турнира обладателем звания становится игрок российской команды, помимо Хайнса лучшими защитными игроками лиги становились форварды ЦСКА Виктор Хряпа (2010) и Андрей Кириленко (2012).
В текущем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, в полуфинальной серии турнира московский клуб встретится с испанским "Реалом".
ТАСС: последние новости
"Голден Стэйт" победил "Сан-Антонио" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА ХК "Спартак" подписал контракт с защитником Кутейкиным Баскетболист "Химок" Швед получил приз самому результативному игроку Евролиги
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой187
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко449
Медведев породил новый анекдот про Мутко490
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение