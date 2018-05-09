Кириленко: главный тренер «Юты» Снайдер является лучшим тренером текущего сезона в НБА

В среду «Юта» в гостях проиграла победителю Западной конференции «Хьюстону» со счетом 102:112 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА и завершила выступление в текущем сезоне. В предыдущем раунде турнира «Юта» со счетом 4-2 обыграла «Оклахому». В регулярном чемпионате «Юта» заняла 5-е место в Западной конференции.

"Понятно, что «Хьюстон» в этом сезоне очень хорош, но я все равно очень рад за «Юту». Все же 10 лет моей карьеры прошли там и симпатии к этой команде никуда не делись, — сказал Кириленко. — «Юта» провела успешный сезон, и здесь надо отдать должное тренеру Куину Снайдеру, который, на мой взгляд, тренер года в НБА. И Доновану Митчелу, который тащил команду, пусть он и играет в лиге первый год".

В сезоне-2012/13 Снайдер работал ассистентом главного тренера ЦСКА Этторе Мессины.