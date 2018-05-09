Кириленко: главный тренер «Юты» Снайдер является лучшим тренером текущего сезона в НБА 

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта» Куин Снайдер является лучшим тренером текущего сезона турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ), бывший форвард «Юты» (2001-2011) Андрей Кириленко.
В среду «Юта» в гостях проиграла победителю Западной конференции «Хьюстону» со счетом 102:112 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА и завершила выступление в текущем сезоне. В предыдущем раунде турнира «Юта» со счетом 4-2 обыграла «Оклахому». В регулярном чемпионате «Юта» заняла 5-е место в Западной конференции.
"Понятно, что «Хьюстон» в этом сезоне очень хорош, но я все равно очень рад за «Юту». Все же 10 лет моей карьеры прошли там и симпатии к этой команде никуда не делись, — сказал Кириленко. — «Юта» провела успешный сезон, и здесь надо отдать должное тренеру Куину Снайдеру, который, на мой взгляд, тренер года в НБА. И Доновану Митчелу, который тащил команду, пусть он и играет в лиге первый год".
В сезоне-2012/13 Снайдер работал ассистентом главного тренера ЦСКА Этторе Мессины.
В финале Восточной конференции сыграют «Кливленд», победивший в серии «Торонто» 4-0, и победитель пары «Бостон» — «Филадельфия» (3-1). «Вообще, в этом году пары в НБА получились очень ровные, с интересной борьбой. И лишь в паре „Кливленд“ — „Торонто“ Леброн Джеймс невероятно показал себя», — отметил Кириленко.