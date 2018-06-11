Фотообзор «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ

Самые яркие мгновения «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ.

Демонте Харпер делал всё, что мог. Американец стал лучшим в составе своей команды и по очкам, и по подборам, и по результативным передачам.

Но ничего не поделаешь, когда у соперника есть Серхио Родригес . Испанец набрал 19 очков за вторую четверть и 21 за половину, по сути, предрешив исход полуфинала.

У «Химок» и УНИКСа выдался куда более напряжённый матч. Стефан Ласме так хотел попасть в финал, что отметился даже дабл-даблом из 13 очков и 12 подборов.

Просто иногда этого не хватает. Особенно если против тебя играет Алексей Швед . Защитник химчан в этот раз набросал 36 очков, установив рекорд плей-офф Единой лиги и собственный рекорд результативности.

Главным героем УНИКСа в матче за третье место стал Антон Понкрашов . Защитник казанцев разразился 11 очками, 9 подборами и 4 результативными передачами. Хорошо закончил сезон!

Проблема в том, что «Зенит» был в этот вечер ещё лучше. Кайл Курич разошёлся до того, что уже в первой половине настрелял 23 очка! УНИКС так и не нашёл противодействия питерцам.

Третий год подряд команда из Санкт-Петербурга становится третьей. Василий Карасёв сказал на послематчевой пресс-конференции, что ему такая стабильность не особо нравится, хочется прогресса. Может, через год, коуч?

Ну а в финале встречались ЦСКА и «Химки». «Армейцы» вместе с от этой первой трёхой Антонова захватили инициативу и не отпускали её вплоть до финального свистка.

Этот успех стал для красно-синих восьмым в истории Единой лиги и седьмым подряд. Поздравляем ЦСКА!

Серхио Родригес в итоге стал лучшим игроком «Финала четырёх» — за два матча он набрал 36 очков.