Восточное королевство. Леброн снова выходит в финал

24 серии подряд и 8 побед в финалах конференции за 8 лет. Космос!

2010 год. За право выйти в финал Востока бьются «Бостон» и «Кливленд». Леброн проигрывает серию, одержав всего две победы, а после шестого матча снимает игровую майку с 23-м номером, не доходя до раздевалки. Это был знак. Через некоторое время будет тот самый переход в «Майами», всеобщая ненависть, сжигание маек, проклятие Дэна Гилберта и, самое главное, новые победы. Поражение от «Селтикс» в той серии заставило Леброна сказать «нет» своему терпению. Он перестал ждать и начал действовать. Именно с того 2010 года Король не проиграл ни одной серии в плей-офф Восточной конференции. 23 подряд! Только вдумайтесь. Это было настолько давно, что 3/4 всех нынешних игроков НБА тогда не провели ни одного матча в лиге.

И вот он снова, как это было 8 лет назад, стоял на краю обрыва. И снова в Бостоне — месте, где при упоминании его имени даже стены начинают издавать недовольный гул. Это был 100-й матч Джеймса в этом сезоне, который является для него 15-м в карьере. Именно в нём он впервые не пропустил ни одной игры, входя в 33 года в число лидеров по количеству сыгранных минут.

История с семью выходами в финал подряд здесь должна была закончиться. «Кавальерс» вытянули шестой матч усилиями Джеймса, который, как казалось, уже несколько матчей выжимает из себя последние силы. Плюс травма Кевина Лава , у которого было диагностировано сотрясение мозга. Плюс гостевая игра, а в этом розыгрыше плей-офф «кельты» дома никому не проигрывали.

Конечно, все ждали от Леброна результативной игры. В седьмом матче против «Индианы» в первом раунде он набрал 45, а в шестой игре против «Бостона» — 46. Хозяева традиционно грамотно оборонялись, заставив Короля совершить две потери, но с его атакующей мощью ничего поделать не могли — 12 очков в первой четверти. Для «Кавальерс» важно было помочь своему лидеру. Прежде всего в защите, где «кельты» двигают мяч быстро, грамотно и очень легко доставляют туда, где образуется неравноценный размен. В матче, в котором у «Кавс» под кольцом остался один Тристан Томпсон, обязан был «тащить» Эл Хорфорд . Его 17 очков в итоге, конечно, смотрятся убедительно, но от самого опытного игрока в команде ждут большего.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Селтикс». Будущая суперзвезда НБА Джейсон Тейтум проводит плей-офф на космическом уровне. Парень первый год в лиге, ему в марте исполнилось 20 лет, а он уже тянет команду в финал. Причём делает это системно, являясь важной, но всё-таки частью большого механизма, управляемого Брэдом Стивенсом

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Селтикс». Именно Тэйтум имел шанс переломить ход матча, инициативу в котором во второй половине старательно забирал себе «Кливленд». Именно его пять очков подряд вывели хозяев вперёд, а после данка через Леброна впору было хвататься за голову. Что он вообще себе позволяет?

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Селтикс». Хотя минутами ранее Джеймс сам отметился блокшотом, который можно пересматривать бесконечно. На что рассчитывал Терри Розье, остаётся непонятным.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Кавс». Розье же провел свой, пожалуй, худший матч в плей-офф. Его 0 из 10 из-за дуги и всего четыре очка сильно ударили по «Селтикс». Чего не скажешь о экс-кельте Джеффе Грине , заменившем Лава в стартовой пятёрке «Кавс». Грин провёл на паркете 41 минуту, набрал 19 очков и сделал 8 подборов, а самое главное — старательно работал в защите.

И всё-таки он сделал это! Король отыграл матч целиком, отметив тем самым юбилей — это была его 100-я игра в этом сезоне. 35 очков + 15 подборов + 9 передач. Он снова был вездесущ. Его статистика лишь отчасти отражает то влияние, которое он оказывает на команду и с какой энергией ведёт её за собой. Любопытный момент: когда в подтрибунном помещении шла церемония награждения, Джемс просто лежал за спинами партнёров. Ему нужен отдых. Финал скоро. А там отдыхать не придётся.