«Химки» хотят продлить сотрудничество с наставником команды 

В баскетбольном клубе "Химки" заинтересованы в сохранении главного тренера команды Георгиоса Барцокаса, сообщает газета "Известия".
Об этом сообщил генеральный директор клуба из Московской области Павел Астахов.
"Будущее Георгиоса Барцокаса в "Химках"? После окончания "Финала четырех" мы проанализируем сезон, узнаем, какие взгляды на будущее у нашего тренера. Но безусловно, мы намерены продолжить сотрудничество с Георгиосом. Не зря прошлым летом мы подписали двухлетний контракт", — сказал он.
Ранее игрок "Химок" Алексей Швед подвел итоги баскетбольной Евролиги.