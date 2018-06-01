«Химки» хотят продлить сотрудничество с наставником команды

Об этом сообщил генеральный директор клуба из Московской области Павел Астахов.

"Будущее Георгиоса Барцокаса в "Химках"? После окончания "Финала четырех" мы проанализируем сезон, узнаем, какие взгляды на будущее у нашего тренера. Но безусловно, мы намерены продолжить сотрудничество с Георгиосом. Не зря прошлым летом мы подписали двухлетний контракт", — сказал он.