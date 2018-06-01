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«Химки» хотят продлить сотрудничество с наставником команды
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«Химки» хотят продлить сотрудничество с наставником команды 

Газета.Ru 1 июня 2018
Фото: РИА Новости
В баскетбольном клубе "Химки" заинтересованы в сохранении главного тренера команды Георгиоса Барцокаса, сообщает газета "Известия".
Об этом сообщил генеральный директор клуба из Московской области Павел Астахов.
"Будущее Георгиоса Барцокаса в "Химках"? После окончания "Финала четырех" мы проанализируем сезон, узнаем, какие взгляды на будущее у нашего тренера. Но безусловно, мы намерены продолжить сотрудничество с Георгиосом. Не зря прошлым летом мы подписали двухлетний контракт", — сказал он.
Ранее игрок "Химок" Алексей Швед подвел итоги баскетбольной Евролиги.
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