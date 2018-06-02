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Обнародованы результаты вскрытия игрока НБА
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В крови погибшего в ДТП игрока НБА обнаружили алкоголь и наркотики 

Газета.Ru 2 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Стали известны результаты вскрытия бывшего баскетболиста НБА Расула Батлера, погибшего вместе со своей женой в автокатастрофе 31 января.
По информации ESPN, спортсмен перед тем, как сесть за руль автомобиля, употребил алкоголь, а также несколько видов наркотиков, среди которых обнаружены марихуана, оксикодон и метамфетамин.
Кроме того, на заднем сидении машины Батлера была найдена пустая бутылка из-под текилы.
Авария случилась 31 января, когда экс-игрок ряда клубов НБА не справился с управлением своего внедорожника, движущегося на высокой скорости, и врезался в стену здания, находящегося возле дорого.
Последним клубом Батлера стал "Сан Антони Сперс", за который он играл в сезоне-2015/16.
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