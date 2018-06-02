Обнародованы результаты вскрытия игрока НБА

В крови погибшего в ДТП игрока НБА обнаружили алкоголь и наркотики

Стали известны результаты вскрытия бывшего баскетболиста НБА Расула Батлера , погибшего вместе со своей женой в автокатастрофе 31 января.

По информации ESPN, спортсмен перед тем, как сесть за руль автомобиля, употребил алкоголь, а также несколько видов наркотиков, среди которых обнаружены марихуана, оксикодон и метамфетамин.

Кроме того, на заднем сидении машины Батлера была найдена пустая бутылка из-под текилы.

Авария случилась 31 января, когда экс-игрок ряда клубов НБА не справился с управлением своего внедорожника, движущегося на высокой скорости, и врезался в стену здания, находящегося возле дорого.

Последним клубом Батлера стал "Сан Антони Сперс", за который он играл в сезоне-2015/16.