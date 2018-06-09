Битва титанов: ЦСКА против «Химок» в финале Единой лиги

ЦСКА и «Химки» сыграют в финале Единой лиги ВТБ

Столичный ЦСКА и подмосковные «Химки» оспорят звание сильнейшей баскетбольной команды России. «Газета.Ru» рассказывает, в каком состоянии команды подходят к матчу.

Наверное, в этом есть высшая спортивная логика и справедливость: коллективы, представлявшие страну в Евролиге, сойдутся и в главном внутреннем сражении года. Решающая встреча «финала четырех» Единой лиги ВТБ очередной раз оборачивается «дерби Ленинградки». Но вряд ли кто из болельщиков возьмется возмущаться по этому поводу. Ведь антагонисты сами по себе достойны друг друга. А в контексте сезона (особенно его половины, датированной 2018-м) так и вовсе видятся несравненными с прочей баскетбольной «массовкой» России.

Нет, ну правда. Чемпионы с блеском выиграли «регулярку», вслед за тенденциями НБА утвердив торжество атакующей модели по эту сторону океана. Москва проявила себя достаточно мобильной, изобретательной и вариативной, чтобы не считаться банальным альянсом сильных индивидуальностей.

И даже фиаско в Евролиге глобально не повлияло на восприятие армейцев в розыгрыше-2017/18. С только-только отошедшими от травм де Коло да Хайнсом, без сломавшегося на старте белградских «разборок» Воронцевича, против топ-оппонентов континента ЦСКА гнул свою линию. И не дожал соперников из-за нехватки сил в руках — а порой и вовсе нехватки этих самых рук.

Зато в «банковском» плей-офф и полуфинальной дуэли с «Зенитом» столица вновь вернулась на соответствующий чемпиону уровень. Собрав волю в кулак, команда Димитриса Итудиса продемонстрировала всем соперникам: Москву на испуг не взять. Тем более когда она разозлена, вооружена и чертовски опасна.

Что до «Химок», то это, пожалуй, самый волевой коллектив лиги в рамках плей-офф. Без вариантов разобрав на запчасти «Локомотив» в четвертьфинале, парни Барцокаса также уверенно «затащили» матч с УНИКСом на стадии 1/2-й.

Диктовка условий оппонентам на протяжении всего вечера, «несгораемый» отрыв в 6-8 очков, работающий без сбоев режим уничтожения имени Алексея Шведа — таким Подмосковье выглядело в лучшие матчи сезона.

И, как показала практика, способно заявляться на сражения, критически важные для жизни. Несгибаемыми желто-синие зарекомендовали себя, когда в последних турах Евролиги добывали дебютную в истории путевку в плей-офф. Затем также отчаянно бились с ЦСКА за право отправиться от России в Белград.

Ну и наконец, по возвращении на родину, умирали на паркете, чтобы в розыгрыше-2018/19 вместе с болельщиками снова слышать I feel devotion практически каждую неделю. Самоотверженность щедро окупилась: даже в случае неудачи в воскресной баталии Евролига и «Химки» вновь найдут друг друга уже по осени.

А как быть с делами грядущими? Тайна сия покрыта мраком. Понятное дело, ЦСКА опытнее, искушеннее, тактически гибче конкурента. В вопросе перемещения игроков между позициями, подготовки ловушек и давлении на наиболее уязвимые места оппонентов Итудис по сезону выглядит поинтересней Барцокаса.

С другой стороны, желто-синие после ряда неудач в «дерби Ленинградки» наконец-то по весне избавились от комплекса «большого брата». И, забрав один из матчей четвертьфинала Евролиги, де-юре подтвердили тезис: с чемпионом России можно не просто играть, но играть на победу.

Особенно если Алексей Швед продолжит набирать очки в режиме топ-снайпера НБА и добавит еще баллов 20-25 в свою копилку самого результативного игрока плей-офф за историю лиги ВТБ.

Формат «финала четырех» определяет непредсказуемость, а потому однозначно судить о фаворите пары наивно. Да, ЦСКА в сезоне дважды одолел «Химки» в «регулярке» Единой лиги, а затем забрал на континентальных просторах четвертьфинальную серию со счетом 3-1.

Но где гарантия того, что грядущая встреча и не окажется снарядом, который вновь угодит в воронку сенсационности? Тем матчем, где Швед перебросает де Коло, Ханикатт столь же продуктивно поработает на щитах, как и Хайнс, а Томас или Андерсон совершат меньше индивидуальных ошибок под давлением, нежели Клайберн…

Да и от травм ведущих исполнителей никто не застрахован: для каждой из сторон потеря любого важного исполнителя в ротации смерти подобна. Ведь к финалу антагонисты подходят, уже вынужденно «разменяв фигуры». Москве ни при каких обстоятельствах не поможет Воронцевич, тогда как химчане остались без содействия Марковича.

Важно помнить и о том, что ЦСКА имел на пару часов больше отдыха, нежели соперник. Отыграв полуфинал первыми на правах сильнейшего в «регулярке», москвичи восстанавливались чуточку дольше. При этом загруженность у лидеров «красно-синих» и близко не была столь критичной, как у визави. Если Швед с Гиллом присели буквально на мгновение, то, например, Родригесу хватило трети часа, чтобы шокировать «Зенит» гениальной игрой.

Да и в целом Москва настолько ровно и продуктивно распределила силы по обойме, что ее запас прочности в грядущем финале выглядит если не колоссальным, то очень солидным. «Химки» же, наоборот, выжимали из ведущих звеньев максимум, понимая, что стоит на кону. И потому оклематься Шведу и Ко перед последним и решительным боем будет куда сложнее.

Против Подмосковья и общая статистика матчей с ЦСКА в Единой лиге. Вот уже 10 матчей кряду вице-чемпион не может сломать сопротивление «красно-синих» на внутренней арене. Последний раз «Химки» брали верх аж в феврале 2015 года — и с тех пор неизменно получали средний пассив в десяток баллов.

Хуже того, количество пропущенных «желто-синими» постепенно возрастало. Дошло до того, что в первенстве-2017/18 вроде как слаженная защита, поставленная Барцокасом, получала от 90 баллов и больше.

А заодно проигрывала подбор и очень много теряла в эффективность из-за несогласованности на транзишне и потерь мяча в полупозициях (на ранних стадиях атаки). Случись подобное развитие событий в воскресенье — и об упорной борьбе за золото мы забудем еще к большому перерыву. Чего не хотелось бы: всякий раз, как «дерби Ленинградки» приходит к нервной концовке, болельщики наблюдают на паркете драму, хоррор и приключения одновременно. Было бы здорово с чем-то похожим столкнуться и 9 июня, чтобы украсить отличный сезон Единой лиги не менее вдохновляющим финалом.