«Зенит» во второй раз в истории финишировал на третьем месте Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в игре за третье место Единой лиги ВТБ «Финала четырех», сообщает ТАСС Петербургские баскетболисты выиграли две четверти из четырех, еще одну свели вничью и одержали победу со счетом 93:79 (26:15, 26:26, 18:20, 23:18). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кайл Курич , набравший 29 очков. У казанского коллектива отличился Джамар Смит , на счету которого 16 набранных очков. "Зенит" второй раз в истории занял третье место в Единой лиге ВТБ. Ранее сообщалось, что Алексей Швед признан снайпером года Единой лиги ВТБ. Баскетбол. Единая лига ВТБ УНИКС (Казань, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 93:79 (26:15, 26:26, 18:20, 23:18)