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«Зенит» во второй раз в истории финишировал на третьем месте Единой лиги ВТБ
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«Зенит» во второй раз в истории финишировал на третьем месте Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 10 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в игре за третье место Единой лиги ВТБ «Финала четырех», сообщает ТАСС.
Петербургские баскетболисты выиграли две четверти из четырех, еще одну свели вничью и одержали победу со счетом 93:79 (26:15, 26:26, 18:20, 23:18).
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кайл Курич, набравший 29 очков. У казанского коллектива отличился Джамар Смит, на счету которого 16 набранных очков.
"Зенит" второй раз в истории занял третье место в Единой лиге ВТБ.
Ранее сообщалось, что Алексей Швед признан снайпером года Единой лиги ВТБ.
Баскетбол. Единая лига ВТБ УНИКС (Казань, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 93:79 (26:15, 26:26, 18:20, 23:18)
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