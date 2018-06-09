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Мозгов оценил шансы Шведа вернуться в НБА
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Мозгов оценил перспективы Шведа вернуться в НБА 

RT на русском 9 июня 2018
Фото: Ben Margot/AP
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов высказал мнение о перспективах партнёра по национальной команде и защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа вернуться в США.
«После такого сезона Шведа обязательно должны вновь пригласить в НБА. Уверен, он воспользуется новой возможностью и проявит себя очень ярко. За три последних года он серьёзно прибавил во многих компонентах игры», — приводят слова Мозгова «Известия».
Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год в составе «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».
Ранее Виктор Хряпа поделился мнением, стоит ли Шведу уезжать в НБА второй раз.
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