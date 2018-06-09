«Голден Стейт» всухую победил в финале «Кливленд». Леброн Джеймс играл со сломанной рукой

Финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации завершилась четвертой подряд победой «Голден Стейт». «Воины» на выезде выиграли у «Кливленда» со счетом 108:85 и второй год кряду стали чемпионами НБА.

Наиболее результативно сыграл защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 37 очков. А самым ценным игроком финала был признан форвард «Голден Стейт» Кевин Дюрант , ставший автором трипл-дабла в последнем матче. На его счету 20 очков, 12 подборов и 10 передач.