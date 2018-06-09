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«Голден Стейт» всухую победил в финале «Кливленд». Леброн Джеймс играл со сломанной рукой
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«Голден Стейт» всухую победил в финале «Кливленд». Леброн Джеймс играл со сломанной рукой 

Newsru.com 9 июня 2018
Фото: Newsru.com
Финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации завершилась четвертой подряд победой «Голден Стейт». «Воины» на выезде выиграли у «Кливленда» со счетом 108:85 и второй год кряду стали чемпионами НБА.
Наиболее результативно сыграл защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 37 очков. А самым ценным игроком финала был признан форвард «Голден Стейт» Кевин Дюрант, ставший автором трипл-дабла в последнем матче. На его счету 20 очков, 12 подборов и 10 передач.
Отметим, что лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс играл со сломанной рукой, сообщает. Оказалось, что форвард получил повреждение после первой игры, ударив рукой по доске в раздевалке. Несмотря на травму, Джеймс доиграл серию до конца.
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