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Леброн Джеймс играл в финале НБА со сломанной рукой
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Леброн Джеймс играл в финальной серии НБА со сломанной рукой 

Спорт-Экспресс 9 июня 2018
Фото: Reuters
Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения в четвертом финальном матче НБА от "Голден Стэйт" (85:108, 0-4 в серии) заявил, что играл в последних встречах с серьезной травмой руки. Отметим, что ночью он отыграл почти 40 минут, набрал 23 очка, сделал 8 передач и 7 подборов.
— Я дал волю эмоциям и фактически играл в трех последних матчах со сломанной рукой, — цитирует ESNP Леброна.
Как отмечает издание, Леброн получил травму после первой игры финала, когда ударил рукой по доске в раздевалке "Кливленда". По ходу серии он дважды проходил МРТ, после чего ему наложили фиксирующую повязку, в которой он ходил в свободное от тренировок и игр время.
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