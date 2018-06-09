Леброн Джеймс играл в финале НБА со сломанной рукой

Леброн Джеймс играл в финальной серии НБА со сломанной рукой

Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения в четвертом финальном матче НБА от "Голден Стэйт" (85:108, 0-4 в серии) заявил, что играл в последних встречах с серьезной травмой руки. Отметим, что ночью он отыграл почти 40 минут, набрал 23 очка, сделал 8 передач и 7 подборов.

— Я дал волю эмоциям и фактически играл в трех последних матчах со сломанной рукой, — цитирует ESNP Леброна.

Как отмечает издание, Леброн получил травму после первой игры финала, когда ударил рукой по доске в раздевалке "Кливленда". По ходу серии он дважды проходил МРТ, после чего ему наложили фиксирующую повязку, в которой он ходил в свободное от тренировок и игр время.