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Как «Голден Стэйт» отпраздновал чемпионство в НБА
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Как «Голден Стэйт» отпраздновал чемпионство в НБА 

News.ru 9 июня 2018
Фото: News.ru
Защитник «Уорриорз» Стивен Карри и форвард Кевин Дюрант стали главными героями последнего матча финала Национальной баскетбольной лиги (НБА) против «Кливленд Кавальерз». Первый записал в свой актив 37 очков, 6 подборов и 4 передачи, второй — оформил трипл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 10 передач.
Таким образом, выиграв серию до четырех побед, команда из Окланда завоевала третий титул за последние четыре сезона, став шестикратным чемпионом НБА. До этого «воины» становились чемпионами в 1947, 1956, 1975, 2015 и 2017 годах.
News.ru подобрал самые яркие моменты встречи победного матча.
«Уорриорз» с первых минут игры завладели преимуществом. Три подряд трехочковых броска они реализовали в середине периода, оторвавшись от соперника. Первая четверть завершилась со счетом 34:25 в пользу «Голден Стэйт».
Во второй 12-минутке «Кливленд» смог догнать оппонента, но лидеры «Уорриорз» Стефен Карри и Кевин Дюрант не дали уйти вперед «Кавальерз».
Третий игровой отрезок стал решающим. У «Кливленда» не шли броски, а «Голден Стэйт» провел классическую четверть, набрав 27 очков против 13 у «кавалеристов».
Через несколько минут после начала заключительной 12-минутки отрыв между командами достиг разгромных «+28» в пользу «воинов», «Кливленд» сумел немного сократить отставание к концу четверти однако это им не помогло.
В итоге на табло была зафиксирована победа «Уорриорз» — 108:85.
Отпраздновали игроки победу, как и полагается, шампанским.
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