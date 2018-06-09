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Леброн Джеймс: «Пока ничего не могу сказать по продолжению карьеры»
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Леброн Джеймс: «Пока ничего не могу сказать по продолжению карьеры» 

SPORT24.ru 9 июня 2018
Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс после поражения от «Голден Стэйт» (0:4) в финальной серии НБА отказался комментировать свое будущее в лиге. Он отметил, что решение о месте продолжения карьеры еще не принято.
«Сейчас ничего не могу сказать. Единственное, что я могу сказать наверняка — моя семья будет играть значительную роль в том, какое решение я приму. Я всегда старался учитывать интересы моей семьи. Но сейчас у меня нет ответа на вопрос о будущем.
В 2010-м я принял решение перейти в команду с талантливыми игроками, которые могли предсказывать события на площадке еще до того, как они происходили. Когда ты в чем-то по-настоящему хорош, то хочешь, чтобы тебя окружали столь же хорошие игроки», — приводит слова Джеймса The Athletic.
Ранее в СМИ появилась информация, что Джеймс рассматривает варианты перехода в «Филадельфию», «Хьюстон» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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