Эмбиид призвал Джеймса перейти в «Филадельфию»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид призвал форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса продолжить карьеру в клубе из штата Пенсильвания.

«Леброн, верь в процесс. Найди новый подход», — написал Эмбиид на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

«Кливленд» второй раз подряд проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в финале плей-офф НБА. Джеймс, который перешёл в «Кавальерс» в 2014 году, 1 июля сможет стать неограниченно свободным агентом, если откажется от опции на сезон-2018/19.

Ожидается, что Леброн летом будет выбирать между «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфией» и «Кливлендом».