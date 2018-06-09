Ещё
Эмбиид призвал Джеймса перейти в «Филадельфию»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмбиид призвал Джеймса перейти в «Филадельфию» 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид призвал форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса продолжить карьеру в клубе из штата Пенсильвания.
«Леброн, верь в процесс. Найди новый подход», — написал Эмбиид на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
«Кливленд» второй раз подряд проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в финале плей-офф НБА. Джеймс, который перешёл в «Кавальерс» в 2014 году, 1 июля сможет стать неограниченно свободным агентом, если откажется от опции на сезон-2018/19.
Ожидается, что Леброн летом будет выбирать между «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфией» и «Кливлендом».
Чемпионат.com: последние новости
Тайлер Ханикатт застрелен в Лос-Анджелесе Руководство «Юты» отчислило Йеребко «Сент-Луис» подписал контракты с Сундквистом и Беннингтоном
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA32
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ21
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой325
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1098
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян63
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение