Евгений Пашутин: «То, что победит „Голден Стэйт“, было предсказуемо»

Главный тренер итальянского «Канту» Евгений Пашутин поделился своим мнением о финальной серии НБА, в которой «Голден Стэйт» в четырех матчах взял верх над «Кливлендом».

— Прежде всего, хочу сказать, что в финале встретились две сильнейшие команды лиги, — подчеркнул Пашутин. — При этом в полуфинале им пришлось преодолеть мощную конкуренцию со стороны «Бостона» и «Хьюстона», что не может не радовать.