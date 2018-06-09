Евгений Пашутин: «То, что победит „Голден Стэйт“, было предсказуемо» 

Главный тренер итальянского «Канту» Евгений Пашутин поделился своим мнением о финальной серии НБА, в которой «Голден Стэйт» в четырех матчах взял верх над «Кливлендом».
— Прежде всего, хочу сказать, что в финале встретились две сильнейшие команды лиги, — подчеркнул Пашутин. — При этом в полуфинале им пришлось преодолеть мощную конкуренцию со стороны «Бостона» и «Хьюстона», что не может не радовать.
То, что победит «Голден Стэйт», было предсказуемо. Дело в том, что они более укомплектовано, играют в более командный баскетбол, и там не один лидер, а как минимум трое. В «Кливленде» же все решал Леброн, который больше действовала в одиночку. Леброн играл фантастически, но как говорили и говорят все тренеры, для победы нужны два больших игрока. Если у вас их трое, команда практически непобедима. У «Кливленда» есть Леброн, а у «Голден Стэйт» — Кевин Дюрант, Стеф Карри, Клэй Томпсон. Трое на одного всегда возьмут верх. (Андрей ШИТИХИН)