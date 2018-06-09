Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1 

Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 французской Лиги 1 по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
10. БЕРТРАН ТРАОРЕ ("Лион")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 31 Забил мячей: 13 Отдал результативных передач: 4 Оценка за сезон: 7,43 9. ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)
Позиция на поле: правый защитник
Сыграл матчей: 25 Забил мячей: 1 Отдал результативных передач: 7 Оценка за сезон: 7,45 8. МАЛКОМ ("Бордо")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 35 Забил мячей: 12 Отдал результативных передач: 7 Оценка за сезон: 7,46 7. ФАБИНЬО ("Монако")
Позиция на поле: опорный полузащитник
Сыграл матчей: 34 Забил мячей: 7 Отдал результативных передач: 3 Оценка за сезон: 7,51 6. ДИМИТРИ ПАЙЕ ("Марсель")
Позиция на поле: плеймейкер
Сыграл матчей: 31 Забил мячей: 6 Отдал результативных передач: 13 Оценка за сезон: 7,54 5. КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 27 Забил мячей: 13 Отдал результативных передач: 8 Оценка за сезон: 7,54 4. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ)
Позиция на поле: форвард
Сыграл матчей: 32 Забил мячей: 28 Отдал результативных передач: 6 Оценка за сезон: 7,69 3. НАБИЛЬ ФЕКИР ("Лион")
Позиция на поле: плеймейкер
Сыграл матчей: 30 Забил мячей: 18 Отдал результативных передач: 8 Оценка за сезон: 7,86 2. ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 35 Забил мячей: 22 Отдал результативных передач: 11 Оценка за сезон: 7,94 1. НЕЙМАР (ПСЖ)
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 20 Забил мячей: 19 Отдал результативных передач: 13 Оценка за сезон: 8,95