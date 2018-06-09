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Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1
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Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1 

Soccer News 9 июня 2018
Фото: Soccer News
Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 французской Лиги 1 по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
10. БЕРТРАН ТРАОРЕ ("Лион")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 31  Забил мячей: 13  Отдал результативных передач: 4  Оценка за сезон: 7,43  9. ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)
Позиция на поле: правый защитник
Сыграл матчей: 25  Забил мячей: 1  Отдал результативных передач: 7  Оценка за сезон: 7,45  8. МАЛКОМ ("Бордо")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 35  Забил мячей: 12  Отдал результативных передач: 7  Оценка за сезон: 7,46  7. ФАБИНЬО ("Монако")
Позиция на поле: опорный полузащитник
Сыграл матчей: 34  Забил мячей: 7  Отдал результативных передач: 3  Оценка за сезон: 7,51  6. ДИМИТРИ ПАЙЕ ("Марсель")
Позиция на поле: плеймейкер
Сыграл матчей: 31  Забил мячей: 6  Отдал результативных передач: 13  Оценка за сезон: 7,54  5. КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 27  Забил мячей: 13  Отдал результативных передач: 8  Оценка за сезон: 7,54  4. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ)
Позиция на поле: форвард
Сыграл матчей: 32  Забил мячей: 28  Отдал результативных передач: 6  Оценка за сезон: 7,69  3. НАБИЛЬ ФЕКИР ("Лион")
Позиция на поле: плеймейкер
Сыграл матчей: 30  Забил мячей: 18  Отдал результативных передач: 8  Оценка за сезон: 7,86  2. ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 35  Забил мячей: 22  Отдал результативных передач: 11  Оценка за сезон: 7,94  1. НЕЙМАР (ПСЖ)
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 20  Забил мячей: 19  Отдал результативных передач: 13  Оценка за сезон: 8,95
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