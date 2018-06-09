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Шамперт намерен остаться в «Сакраменто»
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Шамперт намерен остаться в «Сакраменто» 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Защитник «Сакраменто Кингз» Иман Шамперт намерен воспользоваться опцией в контракте и провести следующий сезон в составе калифорнийской команды, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. По условиям соглашения баскетболист в сезоне-2018/2019 сумеет заработать $ 11 млн  Шамперт стал игроком «Сакраменто» в феврале 2018 года. В Калифорнии он оказался перед дедлайном, в результате трёхстороннего обмена межу «Кингз», «Кливленд Кавальерс» и «Юта Джаз». В новой для себя команде он не успел провести ни одного матча из-за травмы.
Всего же в завершившемся сезоне он сыграл в 14 встречах, набирая в них 4,4 очка, собирая 2,9 подбора и совершая 1,2 передачи в среднем.
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