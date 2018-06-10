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Динвидди: даже не мечтайте о том, чтобы Джеймс перешёл в «Бруклин»
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Динвидди: даже не мечтайте о том, чтобы Джеймс перешёл в «Бруклин» 

Чемпионат.com 10 июня 2018
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди призвал болельщиков команды не тешить себя иллюзиями о возможном подписании на рынке свободных агентов форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.
«Мне грустно говорить об этом, но нужно дать ответ болельщикам «Бруклина», спрашивающим о возможности подписать Джеймса. Он не перейдёт в «Нетс». Об этом можно даже не мечтать.
Но у нас есть Джерретт Аллен, который в будущем войдёт в топ-5 центровых НБА. Просто нужно дождаться», — написал Динвидди в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».
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