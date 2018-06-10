Динвидди: даже не мечтайте о том, чтобы Джеймс перешёл в «Бруклин»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди призвал болельщиков команды не тешить себя иллюзиями о возможном подписании на рынке свободных агентов форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса

«Мне грустно говорить об этом, но нужно дать ответ болельщикам «Бруклина», спрашивающим о возможности подписать Джеймса. Он не перейдёт в «Нетс». Об этом можно даже не мечтать.

Но у нас есть Джерретт Аллен, который в будущем войдёт в топ-5 центровых НБА. Просто нужно дождаться», — написал Динвидди в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».