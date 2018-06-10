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Дерон Уильямс: я ещё могу вернуться в НБА
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Дерон Уильямс: я ещё могу вернуться в НБА 

Чемпионат.com 10 июня 2018
Разыгрывающий Дерон Уильямс, который не играл в нынешнем сезоне, не исключает возможности своего возвращения в НБА.
«Я точно не знаю, но мог бы ещё немного поиграть.
Я провёл отличный период в составе «Юты». Это, безусловно, были лучшие годы моей карьеры. И самые успешные вплоть до прошлого сезона, когда я выступал за «Кливленд». Мне очень нравилось в «Джаз», — передаёт слова Уильямса Deseret News.
34-летний Уильямс последний раз выходил на паркет в НБА в сезоне-2016/17 в составе «Кливленд Кавальерс».
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