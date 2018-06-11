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Президент ЦСКА прокомментировал победу в «Финале четырех» Единой лиги ВТБ
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Президент ЦСКА прокомментировал победу в «Финале четырех» Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 11 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями от победы над подмосковными «Химками» в решающем матче «Финала четырех».
"Радует, что команда подошла к решающим матчам в полной концентрации. Были проблемы с травмами и психологическим состоянием после Белграда. Рад, что совместными усилиями справились. Сегодня мы были самими собой и это принесло титул", — цитирует Ватутина ТАСС.
В заключительном матче «Финала четырех», который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 95:84.
Ранее испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, ставший самым ценным игроком «Финала четырех» Единой лиги ВТБ, поделился эмоциями после победы «Химками».
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