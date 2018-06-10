Тимофей Мозгов: Я бы отдал Леброну Джеймсу титул лучшего баскетболиста в истории

Джеймс отыграет еще 3-4 сезона, но уже сейчас я бы отдал ему титул лучшего баскетболиста в истории.

Я первый раз говорю это во всеуслышание: Леброн Джеймс — № 1. Дело не в Майкле Джордане и не в Уилте Чемберлене. Это мое личное мнение, я провел сезон с ним бок о бок и знаю, как это. Но я никогда не играл с Майклом Джорданом и не могу оценить многие вещи. Могу только догадываться, как они решали вопросы в команде, — цитирует Мозгова Sport24.ru.

Напомним, что Мозгов выступал за «Кливенд» с 2015 по 2016 год и вместе с командой стал чемпионом НБА.