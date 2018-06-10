Воронов: неважно, как ты стартуешь в сезоне, важно то, как ты его завершаешь

Атакующий защитник «Зенита» Евгений Воронов прокомментировал победу своей команды над УНИКСом в матче за третье место «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ. Ранее Воронов выступал в составе УНИКСа. «На самом деле особой мотивации не было, сложно сказать почему. Но всегда приятно обыграть свою бывшую команду. Но самое главное для меня — была победа «Зенита». О моих эмоциях можно забыть. Нужен «Финал четырёх» и его проведение. В игре регулярного чемпионата мы проиграли, причём крупно. В одной же игре случиться может всё. У них был сложный матч с «Химками». Неважно, как ты стартуешь, важно то, как ты завершаешь. Мы третьи, а УНИКС — четвёртый», — передаёт слова Воронова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров