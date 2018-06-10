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Ватутин: ЦСКА подошел в полной концентрации к решающим матчам «Финала четырех»
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Ватутин: ЦСКА подошел в полной концентрации к решающим матчам «Финала четырех» 

ТАСС 10 июня 2018
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подошел к решающим матчам «Финала четырех» Единой лиги ВТБ, который завершился в Москве, в полной концентрации. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.
В финальном матче ЦСКА победил подмосковные «Химки» со счетом 95:84.
"Радует, что команда подошла к решающим матчам в полной концентрации, — сказал Ватутин. — Были проблемы с травмами и психологическим состоянием после Белграда (в «Финале четырех» Евролиги ЦСКА занял 4-е место — прим. ТАСС). Рад, что совместными усилиями справились. Сегодня мы были самими собой и это принесло титул".
ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая победу в Промо-кубке в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.
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