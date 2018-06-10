Барцокас: «То, что „Химки“ сделали — незабываемо, это незабываемый сезон»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с титулом, у них лучшая команда в этом сезоне. Для нас сезон был очень долгий, думаю, в истории «Химок» клуб впервые столько игр провел за десять месяцев.

Мы много игроков потеряли из-за травм, не было полного состава в этом плей-офф. Пусть мы проиграли, но то, что мы сделали — незабываемо, это незабываемый сезон. Впервые в истории клуб вышел в плей-офф Евролиги, мы обеспечили себе участие в Евролиге на следующий сезон», — цитирует тренера.