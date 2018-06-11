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Игрок ЦСКА де Коло: сезон был длинный и тяжелый
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Игрок ЦСКА де Коло: сезон был длинный и тяжелый 

Газета.Ru 11 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Защитник ЦСКА Нандо де Коло завил, что в следующем году клуб постарается выиграть Единую лигу ВТБ и Евролигу.
"Сейчас я чувствую себя отлично. Сезон был длинный и тяжелый. «Финал четырех» Евролиги расстроил, но мы собрались и до конца были командой. Очень важно было закончить сезон победой", — цитирует де Коло ТАСС.
"В следующем сезоне мы должны постараться сделать дубль — выиграть и Единую лигу, и Евролигу", — отметил баскетболист.
В заключительном матче «Финала четырех», который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 95:84.
Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов подвел итоги «Финала четырех».
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