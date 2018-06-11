Игрок ЦСКА де Коло: сезон был длинный и тяжелый

Защитник ЦСКА Нандо де Коло завил, что в следующем году клуб постарается выиграть Единую лигу ВТБ и Евролигу.

"Сейчас я чувствую себя отлично. Сезон был длинный и тяжелый. «Финал четырех» Евролиги расстроил, но мы собрались и до конца были командой. Очень важно было закончить сезон победой", — цитирует де Коло ТАСС

"В следующем сезоне мы должны постараться сделать дубль — выиграть и Единую лигу, и Евролигу", — отметил баскетболист.

В заключительном матче «Финала четырех», который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 95:84.