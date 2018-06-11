Тренер «Химок» рассказал о зависимости команды от игры Шведа

"Для нас самый ценный игрок, конечно же, Швед. Он — наш основной игрок в нападении, нам пришлось играть на него, потому что мы потеряли Марковича, Робинсона. Мы были истощены, поэтому в полуфинале Швед сыграл 38 минут, как и Томас, и Гил, я не мог дать им отдых, потому что на кону стоял выход в Евролигу", — цитирует Барцокаса ТАСС

В заключительном матче «Финала четырех», который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 95:84.