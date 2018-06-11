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Тренер «Химок» рассказал о зависимости команды от игры Шведа
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Тренер «Химок» рассказал о зависимости команды от игры Шведа 

Газета.Ru 11 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас рассказал о важности защитника Алексея Шведа для команды.
"Для нас самый ценный игрок, конечно же, Швед. Он — наш основной игрок в нападении, нам пришлось играть на него, потому что мы потеряли Марковича, Робинсона. Мы были истощены, поэтому в полуфинале Швед сыграл 38 минут, как и Томас, и Гил, я не мог дать им отдых, потому что на кону стоял выход в Евролигу", — цитирует Барцокаса ТАСС.
В заключительном матче «Финала четырех», который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 95:84.
Ранее защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился эмоциями от победы в «Финале четырех» Единой лиги ВТБ против «Химок».
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