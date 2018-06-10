Итудис: «В матче с „Химками“ нужна полная концентрация на протяжении всех 40 минут» 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями накануне финального матча с «Химками» в «Финале четырех» Единой лиги ВТБ.
«Для нас это большой матч, финальная встреча с очень хорошим соперником. «Химки» — талантливая команда, с большим количеством атакующих и защитных опций. Мы хорошо знаем друг друга, поскольку провели уже восемь официальных матчей.
Мы будем мотивированы, нам понадобится полная концентрация на протяжении всех 40 минут, потому что только так нужно относиться к таким играм, большим финалам», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба.
Финальная встреча состоится 10 июня на арене «ВТБ Ледовый дворец». Начало — в 19:00 по московскому времени. Игра за 3-е место между УНИКСом и «Зенитом» пройдет в тот же день в 16:00.