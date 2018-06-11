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Уэйд: «Не думаю, что решение Леброна в межсезонье будет связано с баскетболом»
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Уэйд: «Не думаю, что решение Леброна в межсезонье будет связано с баскетболом» 

SPORT24.ru 11 июня 2018
Защитник «Майами» Дуэйн Уэйд высказал свое мнение относительно будущей команды лидера «Кливленда» Леброна Джеймс. Джеймс и Уэйд вместе выступали в составе «Хит» в сезонах 2010/11 — 2013/14.
«Не думаю, что его решение будет связано с баскетболом. В этом году мы увидели, что он может выйти в Финал НБА в любых обстоятельствах и с любыми партнерами. Не думаю, что он будет ориентироваться на баскетбольные обстоятельства и скажет что-то вроде: «О, хочу объединиться с тремя звездными игроками».
Думаю, сейчас он находится на том этапе жизни, когда для него уже важнее семья и условия жизни. В плане баскетбола он может прийти куда угодно и стать там успешным», — приводит слова Уэйда Palm Beach Post.
Ранее Стивен Эй Смит с ESPN сообщил, что Джеймс в межсезонье проведет переговоры с «Кавальерс», «Уорриорз», «Селтикс», «Сиксерс», «Лейкерс», «Рокетс» и «Хит».
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