Уэйд: «Не думаю, что решение Леброна в межсезонье будет связано с баскетболом»

Защитник «Майами» Дуэйн Уэйд высказал свое мнение относительно будущей команды лидера «Кливленда» Леброна Джеймс. Джеймс и Уэйд вместе выступали в составе «Хит» в сезонах 2010/11 — 2013/14.

«Не думаю, что его решение будет связано с баскетболом. В этом году мы увидели, что он может выйти в Финал НБА в любых обстоятельствах и с любыми партнерами. Не думаю, что он будет ориентироваться на баскетбольные обстоятельства и скажет что-то вроде: «О, хочу объединиться с тремя звездными игроками».

Думаю, сейчас он находится на том этапе жизни, когда для него уже важнее семья и условия жизни. В плане баскетбола он может прийти куда угодно и стать там успешным», — приводит слова Уэйда Palm Beach Post.