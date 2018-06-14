Сергей Базаревич: «Швед — лучший баскетболист не только в России, но и в Европе»

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич назвал большой потерей решение защитника «Химок» Алексея Шведа​ не приезжать в национальную команду на матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2019 против Бельгии и Франции. Игрок принял решение отдохнуть после насыщенного сезона. — Конечно, это неприятное известие. Алексей на сегодняшний день — лучший баскетболист не только в России, но и, наверное, в Европе, — цитирует пресс-служба РФБ Базаревича. — Остаться без такого игрока в важных отборочных матчах — большая потеря для команды. Но мы верим в тех, кто приедет. И будем добиваться результата тем составом, который у нас есть. Так уже было в ноябрьском и февральском «окнах», так будет и в этот раз. Тем более, что сейчас мы можем рассчитывать на серьезное пополнение в лице игроков ЦСКА и Тимофея Мозгова . Так что состав будет близким к оптимальному. — Пытались уговорить Шведа? — Мы с ним разговаривали. В определенной мере понимаю его ситуацию. Но с самого начала, как только Андрей Кириленко возглавил РФБ, а я — сборную России, мы приняли позицию, что не будем никого уговаривать. В большей степени это было предложение президента Федерации: чтобы в сборной играли только те, кто готов и хочет играть. И как бы ни было порой сложно мне как тренеру (все-таки любой тренер хочет всегда располагать сильнейшим составом), я согласен, что уговаривать никого не нужно. Мы можем только показать баскетболистам, что когда они играют за честь страны, это не только в интересах сборной, но и в интересах самих игроков. Швед не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Францией из-за усталости