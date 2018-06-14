Ещё
Сергей Базаревич: «Швед — лучший баскетболист не только в России, но и в Европе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Базаревич: «Швед — лучший баскетболист не только в России, но и в Европе» 

Спорт-Экспресс 14 июня 2018
Фото: www.gazeta.ru
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич назвал большой потерей решение защитника «Химок» Алексея Шведа​ не приезжать в национальную команду на матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2019 против Бельгии и Франции. Игрок принял решение отдохнуть после насыщенного сезона.
— Конечно, это неприятное известие. Алексей на сегодняшний день — лучший баскетболист не только в России, но и, наверное, в Европе, — цитирует пресс-служба РФБ Базаревича. — Остаться без такого игрока в важных отборочных матчах — большая потеря для команды. Но мы верим в тех, кто приедет. И будем добиваться результата тем составом, который у нас есть. Так уже было в ноябрьском и февральском «окнах», так будет и в этот раз. Тем более, что сейчас мы можем рассчитывать на серьезное пополнение в лице игроков ЦСКА и Тимофея Мозгова. Так что состав будет близким к оптимальному.
— Пытались уговорить Шведа?
— Мы с ним разговаривали. В определенной мере понимаю его ситуацию. Но с самого начала, как только Андрей Кириленко возглавил РФБ, а я — сборную России, мы приняли позицию, что не будем никого уговаривать. В большей степени это было предложение президента Федерации: чтобы в сборной играли только те, кто готов и хочет играть. И как бы ни было порой сложно мне как тренеру (все-таки любой тренер хочет всегда располагать сильнейшим составом), я согласен, что уговаривать никого не нужно. Мы можем только показать баскетболистам, что когда они играют за честь страны, это не только в интересах сборной, но и в интересах самих игроков.
Швед не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Францией из-за усталости
Спорт-Экспресс: последние новости
Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта Мозгов стал игроком "Шарлотт" "Вашингтон" подпишет Ховарда
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой319
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1085
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян50
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ18
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение