Сергей Иванов: «Лига ВТБ — единственная российская лига, раскрывающая бюджеты клубов. В хоккее и футболе этого не будет никогда»

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов выразил мнение, что бюджеты футбольных и хоккейных клубов в России никогда не будут раскрыты, в отличие от баскетбольных клубов. Сегодня в Единой лиге ВТБ состоялся финальный матч, в котором ЦСКА обыграл «Химки» (95:84).

— Хочу, чтобы в будущем Единая лига продолжала развиваться профессионально, прозрачно. Напомню, что мы единственная российская лига, раскрывающая бюджеты клубов. Ждать этого от хоккея и футбола у нас не приходится, и не будет этого никогда. Это будет только в баскетболе, — цитирует «Р-Спорт» Иванова. — Скажу, что за десять лет существования Единой лиги ВТБ шаг вперед уже сделан с точки зрения качества баскетбола. Хотя в Евролиге, наверное, могли бы играть три российских команды. И в отношении залов, боления, качества картинки сделан шаг вперед. Вспомните, что десять лет назад баскетбол показывали очень убого и мало.