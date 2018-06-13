Трэй Голден — новичок «Автодора»

"Автодор" подписал контракт с американским защитником Трэем Голденом, информирует официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне Голден выступал во французском «Ле Портеле», с которым дошел до четвертьфина Кубка Европы ФИБА.

— Я очень рад подписанию контракта с «Автодором»! Слышал много хорошего об этой организации, а также с нетерпением жду возможности выступить в Лиге ВТБ и европейских клубных соревнованиях, — отметил Голден. — Я уже готов приступить к исполнению своих обязанностей и помочь команде выйти в плей-офф Лиги ВТБ второй год подряд.