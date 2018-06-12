Дюрант заговорил о завершении карьеры

"Будучи игроком, ты должен постоянно совершенствоваться и изучать свое ремесло. Неважно, как сильно ты любишь игру, вряд ли кто-то захочет учиться в школе всю жизнь. Я точно не хочу. В какой-то момент мне наверняка захочется стать выпускником. В моей голове есть конкретная цифра — 35", — сказал американец.

Также игрок отметил, что пока не знает, чем займется после завершения карьеры.

"Может, захочу стать тренером или менеджером. Кто знает? У меня есть много вариантов", — цитирует Дюранта ESPN.

В сентябре баскетболисту исполнится 30 лет. В минувшем сезоне он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Уорриорз».

Ранее сообщалось, что тренер года в НБА стал наставником «Детройт Пистонс».