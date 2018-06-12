Ещё
Дюрант заговорил о завершении карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дюрант заговорил о завершении карьеры 

Газета.Ru 12 июня 2018
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру игрока, передает "Советский спорт".
"Будучи игроком, ты должен постоянно совершенствоваться и изучать свое ремесло. Неважно, как сильно ты любишь игру, вряд ли кто-то захочет учиться в школе всю жизнь. Я точно не хочу. В какой-то момент мне наверняка захочется стать выпускником. В моей голове есть конкретная цифра — 35", — сказал американец.
Также игрок отметил, что пока не знает, чем займется после завершения карьеры.
"Может, захочу стать тренером или менеджером. Кто знает? У меня есть много вариантов", — цитирует Дюранта ESPN.
В сентябре баскетболисту исполнится 30 лет. В минувшем сезоне он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Уорриорз».
Ранее сообщалось, что тренер года в НБА стал наставником «Детройт Пистонс».
Газета.Ru: последние новости
"Химки" подтвердили смерть бывшего баскетболиста в перестрелке с полицией Отборочный матч к ЧМ-2019 завершился жестокой дракой команд Двукратный чемпион НБА выиграл суд у собственной матери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA31
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой320
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ21
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1089
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян55
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение