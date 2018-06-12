Брокхофф пройдёт просмотр в нескольких клубах НБА

Форвард «Локомотива-Кубань» Райан Брокхофф в нынешнее межсезонье проведёт переговоры и пройдёт просмотр в ряде команд НБА. В частности австралиец встретится с представителями «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс», «Миннесоты Тимбервулвз» и «Милуоки Бакс», сообщает страница издания Hoopshype на своей странице в «Твиттере», со ссылкой на агента баскетболиста Энди Шифмана.

Последние три года Брокхофф провёл в краснодарской команде. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 16 поединках, набирая в них 8,1 очка, собирая 4 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем. В Еврокубке он сыграл в 16 матчах, набирая в них 12,3 очка, собирая 5,5 подбора и отдавая 1,3 передачи в среднем.