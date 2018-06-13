Ещё
Защитник «Химок» поблагодарил болельщиков команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Химок» поблагодарил болельщиков команды 

Газета.Ru 13 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед высказал свое мнение относительно того, что не получил награду MVP «Финала четырех». В решающем матче желто-синие потерпели поражение от ЦСКА.
"Болельщикам не всегда важно, кто получит приз. Их не обмануть.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков команды «Химки». Они постоянно были с командой и за весь сезон проехали с ней большое расстояние. Без их поддержки не было бы наших побед", — резюмировал Швед.
Самым ценным игроком решающего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ был признан испанский разыгрывающий московского ЦСКА Серхио Родригес.
Ранее сообщалось, что игрок «Химок» Сергей Моня не согласен с выбором самого ценного игрока «Финала четырех».
Газета.Ru: последние новости
"Химки" подтвердили смерть бывшего баскетболиста в перестрелке с полицией Отборочный матч к ЧМ-2019 завершился жестокой дракой команд Двукратный чемпион НБА выиграл суд у собственной матери
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA31
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой320
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ21
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1091
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян56
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение