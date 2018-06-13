Защитник «Химок» поблагодарил болельщиков команды

Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед высказал свое мнение относительно того, что не получил награду MVP «Финала четырех». В решающем матче желто-синие потерпели поражение от ЦСКА.

"Болельщикам не всегда важно, кто получит приз. Их не обмануть.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков команды «Химки». Они постоянно были с командой и за весь сезон проехали с ней большое расстояние. Без их поддержки не было бы наших побед", — резюмировал Швед.

Самым ценным игроком решающего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ был признан испанский разыгрывающий московского ЦСКА Серхио Родригес