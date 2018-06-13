Швед рад победе «Голден Стэйт» в НБА

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился своим мнение о минувшем сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По итогам сезона чемпионом стал «Голден Стэйт Уорриорз».

"К сожалению, не смотрел финал НБА. Разница во времени не позволяет смотреть матчи вживую, но все отчеты просматривал.

Да, я так и думал, что «воины» станут чемпионами, но, наверное, не в четырех играх. У них прекрасная команда, но Леброн Джеймс творит нечто невероятное. За первые две игры набрать более 80 очков и более 20 передач — это фантастика! Тем не менее, мне нравится «Голден Стейт», и я рад, что они победили", — сказал баскетболист.

"Химки" в минувшем сезоне уступили московскому ЦСКА в решающем матче «Финала четырех» Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что Швед признан снайпером года Единой лиги ВТБ.