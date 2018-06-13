Защитник «Химок» оценил новый формат Единой лиги ВТБ

Защитник «Химок» Алексей Швед подвел итоги плей-офф Единой лиги ВТБ.

"Единая лига попробовала новый формат проведения решающих игр, который привлек болельщиков на трибуны. Хотя было заметно, что за «Химки» болело больше людей. Приятно, что люди приехали поддержать нас в свой выходной.

Для меня, как и для большинства игроков, нет разницы, в каком формате будет определяться победитель. Главное — выходить, показывать классный баскетбол и радовать этим болельщиков", — приводит слова баскетболиста газета «Известия»

В заключительном матче «Финала четырех», который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 95:84.

Ранее сообщалось, что Швед рад победе «Голден Стэйт» в НБА.