Леброн Джеймс не перейдет в «Хьюстон»

По данным ESPN LA, основной причиной отказа баскетболиста стало то, что ему не нравится сам город, однако амбиции «Хьюстона» его полностью устраивают.

К американцу также проявляют интерес «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Сам игрок пока не сообщал о своем будущем, но отметил, что одним из решающих факторов в его решении станет семья и предпочтения жены и детей.

В минувшем сезоне «Кливленд» потерпел поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее тренер года в НБА стал наставником «Детройт Пистонс».