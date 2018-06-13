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Леброн Джеймс не перейдет в «Хьюстон»
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Леброн Джеймс не перейдет в «Хьюстон» 

Газета.Ru 13 июня 2018
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, вероятнее всего, не перейдет в «Хьюстон Рокетс» в грядущее межсезонье, сообщает "Советский спорт".
По данным ESPN LA, основной причиной отказа баскетболиста стало то, что ему не нравится сам город, однако амбиции «Хьюстона» его полностью устраивают.
К американцу также проявляют интерес «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Сам игрок пока не сообщал о своем будущем, но отметил, что одним из решающих факторов в его решении станет семья и предпочтения жены и детей.
В минувшем сезоне «Кливленд» потерпел поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Ранее тренер года в НБА стал наставником «Детройт Пистонс».
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