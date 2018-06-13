Георгиос Барцокас: «Химки» провели незабываемый сезон"

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение команды в финальном матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (84:95). Он сказал, что команда провела незабываемый сезон.

— Поздравляю ЦСКА с титулом, у них лучшая команда в этом сезоне, — цитирует тренера «Р-Спорт». — Для нас сезон был очень долгий, думаю, в истории «Химок» клуб впервые столько игр провел за десять месяцев. Мы много игроков потеряли из-за травм, не было полного состава в этом плей-офф. Пусть мы проиграли, но то, что мы сделали — незабываемо, это незабываемый сезон. Впервые в истории клуб вышел в плей-офф Евролиги, мы обеспечили себе участие в Евролиге на следующий сезон.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд и в девятый раз в своей истории.