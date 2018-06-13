Ибрагимович оформил дубль в матче с «Реал Солт-Лейк»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС с «Реал Солт-Лейк» (3:0). Швед забил два мяча с разницей в шесть минут во втором тайме.

Теперь на его счету семь голов в 11 матчах в МЛС.