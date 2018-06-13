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Экс-тренер сборной России по баскетболу покинет «Дарушшафаку»
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Экс-тренер сборной России по баскетболу покинет «Дарушшафаку» 

Газета.Ru 13 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Экс-тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт покинет турецкую «Дарушшафаку», сообщает Sportando.
Помимо специалиста команду может покинуть генеральный менеджер Митат Демирель. До этого была информация, что Блатт может возглавить московский ЦСКА, но он сам хочет продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В течение двух лет 59-летний специалист работал с «Кливленд Кавальерс». В 2015 году вместе с клубом он вышел в финал НБА.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс не перейдет в «Хьюстон Рокетс».
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