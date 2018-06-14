Ещё
Умерла Энн Донован
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скончалась двукратная американская олимпийская чемпионка по баскетболу Донован 

ТАСС 14 июня 2018
Фото: Reuters
Олимпийская чемпионка 1984 и 1988 годов по баскетболу американка Энн Донован скончалась на 57-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" ссылкой на ESPN.
Донован входит в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). В составе сборной США она завоевала два олимпийских золота и стала чемпионкой мира в 1986 году. В 1998 году Донован начала тренерскую карьеру. Под ее руководством женская сборная США выиграла Олимпийские игры 2008 года. В 2004 году она завоевала золото Олимпиады в должности помощника главного тренера женской сборной США.
Последним местом работы Донован был клуб Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Коннектикут Сан", который она возглавляла с 2013 года.
ТАСС: последние новости
БК "Химки" подтвердил смерть бывшего игрока команды Ханикатта СМИ: клуб НБА "Шарлотт" договорился об обмене Мозгова в "Орландо" СМИ: сербский баскетболист Йокич продлит контракт с "Денвером" на пять лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1056
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой287
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Английские фанаты разнесли IKEA17
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян43
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение