Умерла Энн Донован

Скончалась двукратная американская олимпийская чемпионка по баскетболу Донован

Олимпийская чемпионка 1984 и 1988 годов по баскетболу американка Энн Донован скончалась на 57-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" ссылкой на ESPN.

Донован входит в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). В составе сборной США она завоевала два олимпийских золота и стала чемпионкой мира в 1986 году. В 1998 году Донован начала тренерскую карьеру. Под ее руководством женская сборная США выиграла Олимпийские игры 2008 года. В 2004 году она завоевала золото Олимпиады в должности помощника главного тренера женской сборной США.

Последним местом работы Донован был клуб Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Коннектикут Сан", который она возглавляла с 2013 года.